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Gazzetta, Massimi punito per l'arbitraggio di Fiorentina-Empoli. Contestato il giallo a Luperto

Oltre all'arbitro Massimi nel mirino del designatore Rocchi ci sarebbe anche il quarto uomo meraviglia che non ha segnalato il fallo di Cabral

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 aprile 2022 12:07
Gazzetta, Massimi punito per l'arbitraggio di Fiorentina-Empoli. Contestato il giallo a Luperto -
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Gazzetta, Massimi punito per l'arbitraggio di Fiorentina-Empoli. Contestato il giallo a Luperto

La Gazzetta dello Sport riporta che l'arbitro Luca Massimi, e con lui tutta la struttura arbitrale di Fiorentina-Empoli, è stato rimandato: e le punizioni verranno decise in questi giorni. Sotto accusa, soprattutto, il primo giallo a Luperto, quando invece (secondo la rosea) è Cabral a commettere fallo, davanti agl'occhi del quarto ufficiale Meraviglia. Sul banco degli imputati di Rocchi, insomma, ci sarebbe appunto il fischietto e gli assistenti, non Maresca che ha gestito ottimamente il VAR

PECCI ATTACCA GONZALEZ

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