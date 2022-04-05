Gazzetta, Massimi punito per l'arbitraggio di Fiorentina-Empoli. Contestato il giallo a Luperto

Oltre all'arbitro Massimi nel mirino del designatore Rocchi ci sarebbe anche il quarto uomo meraviglia che non ha segnalato il fallo di Cabral

La Gazzetta dello Sport riporta che l'arbitro Luca Massimi, e con lui tutta la struttura arbitrale di Fiorentina-Empoli, è stato rimandato: e le punizioni verranno decise in questi giorni. Sotto accusa, soprattutto, il primo giallo a Luperto, quando invece (secondo la rosea) è Cabral a commettere fallo, davanti agl'occhi del quarto ufficiale Meraviglia. Sul banco degli imputati di Rocchi, insomma, ci sarebbe appunto il fischietto e gli assistenti, non Maresca che ha gestito ottimamente il VAR

PECCI ATTACCA GONZALEZ

https://www.labaroviola.com/pecci-gonzalez-si-tuffa-sempre-e-gli-arbitri-lo-premiano-fischiando-gialli-a-luperto-senza-senso/171516/