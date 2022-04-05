Pecci: "Gonzalez si tuffa sempre e gli arbitri lo premiano fischiando. Gialli a Luperto senza senso"

L'ex giocatore della Fiorentina Pecci è andato giù durissimo sull'arbitro Massimi e sul giocatore della Fiorentina Gonzalez

L'ex giocatore della Fiorentina Eraldo Pecci a La Domenica Sportiva ha contestato l'arbitraggio di Massimi in Fiorentina-Empoli. Queste le sue parole:

“Le due ammonizioni di Luperto non hanno senso. Sfortuna vuole che tutte le squadre abbiano i loro Gonzalez che si tuffano sempre e gli arbitri fischiano regolarmente, premiando i tuffatori”.

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