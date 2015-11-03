Notizie Luperto Fiorentina

Luperto: "Potevamo fare il 2-0 e chiuderla, poi il valore della Fiorentina è uscito e siamo calati"
23 aprile 2025 21:50
Da Cagliari: Luperto pronto a rientrare dal 1' con la Fiorentina. Chance da titolare anche per Viola
15 aprile 2025 15:00
Cagliari, Luperto: "Il pari sarebbe stato il risultato più giusto. La Fiorentina ha attaccanti molto forti"
08 dicembre 2024 16:01
Luperto snobba la Fiorentina: "E' una partita normale come le altre, noi siamo concentrati al massimo"
21 ottobre 2023 13:31
Pecci: "Gonzalez si tuffa sempre e gli arbitri lo premiano fischiando. Gialli a Luperto senza senso"
05 aprile 2022 11:57
Scugnizzo Viola: Fiorentina svogliata e sprecona. Senza testa non si va da nessuna parte. Vero Sottil?
03 aprile 2022 18:50
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