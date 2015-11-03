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Notizie Luperto Fiorentina

Luperto: "Potevamo fare il 2-0 e chiuderla, poi il valore della Fiorentina è uscito e siamo calati"

23 aprile 2025 21:50

Da Cagliari: Luperto pronto a rientrare dal 1' con la Fiorentina. Chance da titolare anche per Viola

15 aprile 2025 15:00

Cagliari, Luperto: "Il pari sarebbe stato il risultato più giusto. La Fiorentina ha attaccanti molto forti"

08 dicembre 2024 16:01

Luperto snobba la Fiorentina: "E' una partita normale come le altre, noi siamo concentrati al massimo"

21 ottobre 2023 13:31

Pecci: "Gonzalez si tuffa sempre e gli arbitri lo premiano fischiando. Gialli a Luperto senza senso"

05 aprile 2022 11:57

Scugnizzo Viola: Fiorentina svogliata e sprecona. Senza testa non si va da nessuna parte. Vero Sottil?

03 aprile 2022 18:50

Marelli: "Ingiusto il primo giallo a Luperto, era fallo di Cabral. Corretto annullare il gol all'Empoli"

03 aprile 2022 15:13

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