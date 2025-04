Sulle pagine odierne de L’Unione Sarda si parla di quella che potrebbe essere la formazione del Cagliari in vista della sfida di lunedì contro la Fiorentina: nella sfida con i viola è sicuro il rientro dal primo minuto di Sebastiano Luperto, rimasto in panchina nel match di San Siro contro l’Inter. Così come ha elevate possibilità di partire titolare Nicolas Viola. Sarà out invece Deiola, in procinto di essere squalificato dal giudice sportivo dopo il giallo rimediato a Milano.