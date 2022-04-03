Marelli: "Ingiusto il primo giallo a Luperto, era fallo di Cabral. Corretto annullare il gol all'Empoli"

L'ex arbitro Luca Marelli ha commentato a Dazn l'arbitraggio di Massimi nella sfida Fiorentina-Empoli

Ai microfoni di Dazn l'ex arbitro Luca Marelli ha commentato la direzione arbitrale di Massimi nella gara Fiorentina-Empoli. Queste le sue parole:

"Gol annullato a Di Francesco? Sono episodi che a volte in diretta si fa fatica a vedere ma il VAR serve proprio a questo: ad evitare che ci siano errori eclatanti e questo è un errore eclatante perché Pinamonti toglie a Terracciano il piede d'appoggio. Corretto anzi doveroso annullare il gol. Espulsione Luperto? In campo può anche sfuggire la dinamica esatta, però il contatto avviene sotto gli occhi del quarto ufficiale che doveva intervenire non solo come paciere tra le panchine. L'infrazione era di Cabral ed il quarto ufficiale doveva fare di più, se non a livello tecnico quantomeno su quello disciplinare. Sul secondo giallo invece non ci sono dubbi: era un'azione pericolosa interrotta con un fallo".

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