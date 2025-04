Luperto: “Potevamo fare il 2-0 e chiuderla, poi il valore della Fiorentina è uscito e siamo calati”

Il difensore del Cagliari Sebastiano Luperto ha detto la sua dopo la sconfitta dei suoi contro la Fiorentina in conferenza stampa: “Siamo partiti fortissimo. Abbiamo avuto anche l’occasione per fare il 2-0. Poi la Fiorentina è uscita alla distanza, ma ora dobbiamo pensare alla partita di lunedì.”

Prosegue: “Serve stare maggiormente concentrati, dal primo all’ultimo minuto. Dobbiamo lavorare di più sull’attenzione, ed approcciare nel modo corrette, senza farci condizionare su elementi esterni. Purtroppo durante la gara ci sono dei momenti in cui perdi la concentrazione. Oggi è capitato a noi”.

Sull’assenza di Kean: “La Fiorentina ha giocatori forti, le è mancato un grande attaccante che ha fatto la differenza quest’anno, però lo ha sostituito con degli attaccanti di valore che hanno caratteristiche diverse perché sono più rapidi e dinamici mentre Kean è più fisico.”