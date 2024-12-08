Cagliari, Luperto: "Il pari sarebbe stato il risultato più giusto. La Fiorentina ha attaccanti molto forti"
Il difensore del Cagliari ha parlato in conferenza stampa al termine della gara del Franchi vinta dalla Fiorentina per 1-0
Il difensore del Cagliari, Sebastiano Luperto, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara contro la Fiorentina. Queste le sue parole riportate da TMW:
"Abbiamo fatto un'ottima prestazione, a mio avviso potevamo essere più aggressivi sul gol subito. Poi però ci siamo sciolti e abbiamo giocato molto meglio. Il pari era il risultato più giusto. Bisogna ripetere il secondo tempo di oggi nell'arco di tutti e 90 i minuti. Abbiamo grandi potenzialità e sono sicuro verranno fuori. La lotta è stata bella, la Fiorentina ha attaccanti molto forti. Ci siamo difesi bene. Io lavoro al massimo".
Cataldi spiega: “Ho detto a Bove che l’avrei messa all’incrocio, gliel’ho ricordato. Meritiamo di essere lì”
https://www.labaroviola.com/cataldi-spiega-ho-detto-a-bove-che-lavrei-messa-allincrocio-glielho-ricordato-meritiamo-di-essere-li/280018/