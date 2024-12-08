Cataldi spiega: "Ho detto a Bove che l'avrei messa all'incrocio, gliel'ho ricordato. Meritiamo di essere lì"

Cataldi, ai microfoni di Dazn, ha spiegato l'esultanza con tanto di dedica ad Edoardo Bove

Danilo Cataldi è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Fiorentina-Cagliari, dove ha spiegato l'esultanza con tanto di dedica ad Edoardo Bove. Queste le parole del centrocampista viola:

"L'esultanza? Una cosa tra me e Bove. Gli avevo detto: "Guarda la partita, la metto all'incrocio". Lui mi ha risposto: "Impossibile". Gliel'ho ricordato. Per noi era fondamentale oggi. Sono stracontento, perché la Fiorentina si merita di essere lì".

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