PAGELLE FIORENTINA: RANIERI GIGANTE, COMUZZO QUASI TOP. DE GEA SALVA. MALE IKONÈ E KOUAMÈ

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina che sono scesi in campo allo stadio Franchi contro il Cagliari

De Gea 7 Nel primo tempo, sul punteggio di 0-0, fa una parata salva risultato che somiglia molto ad un ennesimo miracolo

Dodò 6,5 Nel primo tempo va vicino al gol dopo una grande giocata individuale, poi serve almeno due assist che però non vengono sfruttati. In difesa regge molto bene

Comuzzo 6,5 Come il suo compagno di reparto, gioca una partita di grande attenzione, autore anche di alcuni anticipi anche a metà campo segno di una grande capacità di lettura. L'unico errore arriva al minuto 77 quando fa rimbalzare la palla e regala un'occasione al Cagliari

Ranieri 7,5 Probabilmente una delle migliori partite disputate dal difensore cresciuto nel settore giovanile viola. Inizia la sua grande partita salvando un gol fatto sulla linea di porta. Poi la sua gara è un continuo di salvataggi, respinte, anticipi. Viene superato per la prima volta al minuto 81, glielo concediamo

Gosens 6,5 La sua leadership in campo è assoluta, richiama i compagni, dà ordine. In fase offensiva si vede poco perchè è una partita di sacrificio e lui lo fa alla grande. Non si fa mai superare, quando capita è bravo nello spendere il fallo. Sempre ben posizionato

Cataldi 7 Il gol è un mix di precisione e giusta potenza, la dedica è ancora più bella della rete. Gioca una gara attenta, cala fisicamente nel finale ma non si risparmia. Sempre al posto giusto nel momento giusto

Adli 6,5 Gara di grande personalità e intelligenza quella del francese, si prende in mano la squadra, dialoga bene con i compagni, si prende responsabilità. Esce perchè in calo fisico

Ikonè 5 Mai pericoloso, non ha mai impegnato impensierito il suo diretto marcatore. Tante palle perse, occasione ghiotta sprecata.

Beltran 5,5 Mezzo voto in più per la sponda che porta al gol ma la sua gara non è sufficiente. Sbaglia tantissimo, si muove male, non è preciso. In area di rigore è molle, perde contrasti

Sottil 6 Corre e gioca bene, si fa vedere, alcune avanzate sono molto positive, tira da fuori, è in fiducia e si vede ma non riesce come vorrebbe a trovare il giusto guizzo

Kouamè 5 Se un attaccante non tira mai in porta e non è mai pericoloso non ha fatto una buona partita e lui non ci è andato nemmeno vicino. Perde quasi tutti i duelli

Colpani 5,5 Entra in campo ma non si vede, tocca pochi palloni, mai pericoloso

Kean 5,5 A sorpresa inizia la sua gara dalla panchina, Palladino dice per gestione delle forza. Ma quando il centravanti entra in campo è un fantasma, sempre in ritardo, mangiato dai difensori avversari

Richardson 6 Può essere più preciso ma porta freschezza in mezzo al campo

Gudmundsson 6 Fa alcune buone giocate ma non è brillante fisicamente e si vede

RANIERI DURISSIMO. LE SUE PAROLE A DIFESA DI BOVE

https://www.labaroviola.com/ranieri-duro-ci-vuole-un-minimo-di-rispetto-per-bove-stanno-uscendo-troppe-cose-non-vere/279962/