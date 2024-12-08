Ranieri duro: "Ci vuole un minimo di rispetto per Bove, stanno uscendo troppe cose non vere"

Luca Ranieri ha parlato ai microfoni di Dazn prima di Fiorentina-Cagliari toccando tanti temi tra cui quello delle condizioni di Edoardo Bove, queste le sue parole""Edoardo lo sentiamo tutti i giorni...

Luca Ranieri ha parlato ai microfoni di Dazn prima di Fiorentina-Cagliari toccando tanti temi tra cui quello delle condizioni di Edoardo Bove, queste le sue parole"

"Edoardo lo sentiamo tutti i giorni sta bene, sta facendo tutti gli accertamenti necessari. Io dico una cosa, ci vuole un minimo di rispetto in più per Edo che stanno uscendo tante cose non vere, serve più rispetto e privacy. Mercoledì siamo usciti dalla coppa Italia era un nostro obbiettivo arrivare più avanti possibile, siamo dispiaciuti."

KEAN MVP SERIE A

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