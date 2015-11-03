Notizie Pecci Fiorentina

Pecci: "La Fiorentina ha qualità, eviterei tutto il disfattismo che ho letto in questi giorni"
19 gennaio 2025 11:26
Pecci: "Gran lavoro di Italiano, ma con il Lecce la Fiorentina non ha perso per 4 minuti di follia"
08 febbraio 2024 14:38
Pecci: "Gonzalez si tuffa sempre e gli arbitri lo premiano fischiando. Gialli a Luperto senza senso"
05 aprile 2022 11:57
Pecci "boccia" la Fiorentina: "Alle spalle delle 7 grandi? Il Sassuolo, i viola non hanno in dote lo scorso campionato"
18 settembre 2021 09:39
Pecci: "Non puoi litigare con Antognoni. Lui deve fare il club manager"
22 giugno 2021 18:53
Pecci: "La crescita di Vlahovic era nell'aria. Gattuso gestisce bene il gruppo"
16 aprile 2021 14:42
Pecci: "Centrocampo viola incompleto. Amrabat avrebbe bisogno di uno come me vicino"
28 gennaio 2021 16:59
Pecci: "Oggi è rigore anche se hai le mani nelle mutande. Nedved e Nicchi hanno esagerato, Commisso ha ragione"
04 febbraio 2020 15:34
Pecci: "Nessuno degli attaccanti della Fiorentina va in doppia cifra ma ha una buona classifica"
12 novembre 2019 21:00
Pecci realista: "Rosa viola carente di uomini gol. La classifica è migliore di quanto sembri.."
12 novembre 2019 18:53
Photogallery: Cena delle Glorie Viola a Coverciano, presenti i campioni storici della Fiorentina
30 novembre 2018 20:39
Pecci: "La Fiorentina se la gioca alla pari con tutte. Pjaca sarà determinante"
12 ottobre 2018 19:02
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