Eraldo Pecci, ex centrocampista viola, ha parlato a Radio Bruno della querelle Juve – Fiorentina: “Oggi è sempre rigore, anche se un giocatore ha le mani nelle mutande. Nedved e Nicchi? Dovrebbero ripensare al loro ruolo, per me hanno esagerato. Commisso invece ha detto cose giuste, aveva ragione e non credo che per questo subirà ripercussioni, sarebbe terribile anche soltanto pensarlo”.