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Notizie Nedved Fiorentina

Juventus, chiesto il patteggiamento nel Processo Prisma, ma incombe un nuovo rischio penalizzazione

27 giugno 2025 22:59

Il processo Prisma sullo sfondo, nel frattempo Nedved è un nuovo dirigente dell'Al Shabab

08 gennaio 2025 22:32

Commisso ride su Nedved: "Mi aveva detto di prendere una camomilla, è rimasto in terza linea..."

06 febbraio 2023 20:36

Scambi con valutazioni fuori mercato e manovra stipendi, ecco come la Juve imbrogliava sul bilancio

25 ottobre 2022 13:12

Caos Juventus, Nedved non vuole più Allegri e chiede il licenziamento, faccia a faccia durissimo

20 settembre 2022 12:09

Caos in casa Juve, dopo una stagione fallimentare e senza titoli lite furibonda tra Agnelli e Nedved

14 maggio 2022 13:48

Nedved: "Normale che Vlahovic sia stanco dopo quello che ha fatto alla Fiorentina fino a gennaio"

11 maggio 2022 20:37

Terremoto in casa Juventus prima della Fiorentina: Elkann potrebbe silurare Nedved, Agnelli ed Allegri

20 aprile 2022 19:33

Chiesto un anno di inibizione per Agnelli per il caso plusvalenze. A giudizio anche Nedved e Arrivabene

12 aprile 2022 13:01

Dybala fa la guerra alla dirigenza della Juventus, segna, non esulta e poi li guarda fissi in tribuna

15 gennaio 2022 21:32

Nedved: "Prendiamo Vlahovic a gennaio? Per adesso dobbiamo pensare ai nostri giocatori"

11 dicembre 2021 18:32

Juventus accusata di falso in bilancio, Agnelli indagato. Rischio punti di penalizzazione in campionato

27 novembre 2021 11:17

Guardia di Finanza nella sede della Juventus. Agnelli, Nedved e Paratici indagati per falso in bilancio

27 novembre 2021 03:11

Nedved: "La sfuriata dello scorso anno con la Fiorentina? A volte prevale il cuore e sbagli"

25 novembre 2021 13:28

Guai Juventus, indagine della Covisoc, plusvalenze truccate da 90 milioni, emessi solo 3 milioni

27 ottobre 2021 11:56

Disastro Agnelli, la Juventus ha debiti per 209 milioni di euro, bilancio in rosso

17 settembre 2021 14:57

In campo è disastro, fuori dal campo va peggio. Lite tra Nedved e Paratici nel parcheggio dello Stadium

11 maggio 2021 14:17

(VIDEO) Nedved ci casca di nuovo, scenata finale con calcio al cartellone "Respect" dell'UEFA

10 marzo 2021 13:43

"Quella di Nedved una pagliacciata, gli errori arbitrali a noi costarono uno scudetto"

24 dicembre 2020 14:30

Nedved fa il bis: dopo la Fiorentina, abbandona lo stadio anche nella partita dell’Under 23

24 dicembre 2020 11:55

La Juve faceva la morale a Commisso, ora Nedved fa peggio. Manca rosso a Borja, i rigori non ci sono

23 dicembre 2020 14:44

(VIDEO) Quando Nedved disse: "Mi sembra una follia non accettare le decisioni arbitrali"

23 dicembre 2020 10:55

La Uefa punisce chi sbaglia nel Fair Play Finanziario. Rischia la Juventus per plusvalenze fittizie di Cerri, Sturaro e non solo

17 febbraio 2020 17:53

VIDEO, il simpatico cartoon di SportMediaset della lite tra Commisso e Nedved... a base di tè

10 febbraio 2020 14:46

(FOTO) Gene ironizza su Commisso: "Con Nedved non ci siamo stretti la mano, sennò avrebbero fischiato.."

05 febbraio 2020 20:33

Commisso: "Sono ambizioso, punto in alto. Con il FPF servono le infrastrutture. E sul rinnovo di Pradè..."

05 febbraio 2020 18:08

Sconcerti: "Se ci fosse una classe giornalistica seria Nicchi sarebbe stato portato alle dimissioni. Su Nedved..."

05 febbraio 2020 12:02

Pecci: "Oggi è rigore anche se hai le mani nelle mutande. Nedved e Nicchi hanno esagerato, Commisso ha ragione"

04 febbraio 2020 15:34

Sconcerti: "Se Nedved è stanco deve riposarsi. Commisso ha usato una frase infelice"

04 febbraio 2020 13:54

Commisso: "Il mio dovere è difendere Firenze. Nedved? È molto arrogante. La battuta di Elkann..."

03 febbraio 2020 19:35

Sconcerti: "Nedved sbaglia, Commisso non ha attaccato la Juve, ma il rigore. E' un suo diritto"

03 febbraio 2020 11:47

Pistocchi mette in guardia Piccinini: "Stai attento Sandro, ci si rimette a parlare di Nedved.."

03 febbraio 2020 07:44

Commisso: "Nedved? Non mi interessa il suo parere io parlo solo con Agnelli. Bentancur ha simulato"

02 febbraio 2020 20:31

Piccinini contro Nedved: "La Juventus non lo mandi a fine gara a fare la morale agli altri"

02 febbraio 2020 18:20

Nedved: "Commisso non deve attaccare la Juventus per gli arbitri. Siamo stanchi di questo"

02 febbraio 2020 16:18

Commisso: "Nedved vuole prendere un the con me? Che se lo prenda lui. Ci faremo sentire in Lega"

02 febbraio 2020 16:01

NEDVED NON PUO' FARE MORALI A NESSUNO. QUEL DEFICENTE NON E' FIRENZE

02 dicembre 2018 16:37

Nedved: "Tifosi viola vergognosi, noi abbiamo omaggiato Astori, loro offendono Scirea"

01 dicembre 2018 17:32

Ronaldo espulso? Nell'intervallo Nedved ha aggredito verbalmente l'arbitro negli spogliatoi

20 settembre 2018 13:41

Perse Nedved, sarà come Nedved: Antognoni e la Furia ceca

05 novembre 2016 19:12

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