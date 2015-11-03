Notizie Nedved Fiorentina

Juventus, chiesto il patteggiamento nel Processo Prisma, ma incombe un nuovo rischio penalizzazione
27 giugno 2025 22:59
Il processo Prisma sullo sfondo, nel frattempo Nedved è un nuovo dirigente dell'Al Shabab
08 gennaio 2025 22:32
Commisso ride su Nedved: "Mi aveva detto di prendere una camomilla, è rimasto in terza linea..."
06 febbraio 2023 20:36
Scambi con valutazioni fuori mercato e manovra stipendi, ecco come la Juve imbrogliava sul bilancio
25 ottobre 2022 13:12
Caos Juventus, Nedved non vuole più Allegri e chiede il licenziamento, faccia a faccia durissimo
20 settembre 2022 12:09
Caos in casa Juve, dopo una stagione fallimentare e senza titoli lite furibonda tra Agnelli e Nedved
14 maggio 2022 13:48
Nedved: "Normale che Vlahovic sia stanco dopo quello che ha fatto alla Fiorentina fino a gennaio"
11 maggio 2022 20:37
Terremoto in casa Juventus prima della Fiorentina: Elkann potrebbe silurare Nedved, Agnelli ed Allegri
20 aprile 2022 19:33
Chiesto un anno di inibizione per Agnelli per il caso plusvalenze. A giudizio anche Nedved e Arrivabene
12 aprile 2022 13:01
Dybala fa la guerra alla dirigenza della Juventus, segna, non esulta e poi li guarda fissi in tribuna
15 gennaio 2022 21:32
Nedved: "Prendiamo Vlahovic a gennaio? Per adesso dobbiamo pensare ai nostri giocatori"
11 dicembre 2021 18:32
Juventus accusata di falso in bilancio, Agnelli indagato. Rischio punti di penalizzazione in campionato
27 novembre 2021 11:17
Guardia di Finanza nella sede della Juventus. Agnelli, Nedved e Paratici indagati per falso in bilancio
27 novembre 2021 03:11
Nedved: "La sfuriata dello scorso anno con la Fiorentina? A volte prevale il cuore e sbagli"
25 novembre 2021 13:28
Guai Juventus, indagine della Covisoc, plusvalenze truccate da 90 milioni, emessi solo 3 milioni
27 ottobre 2021 11:56
Disastro Agnelli, la Juventus ha debiti per 209 milioni di euro, bilancio in rosso
17 settembre 2021 14:57
In campo è disastro, fuori dal campo va peggio. Lite tra Nedved e Paratici nel parcheggio dello Stadium
11 maggio 2021 14:17
(VIDEO) Nedved ci casca di nuovo, scenata finale con calcio al cartellone "Respect" dell'UEFA
10 marzo 2021 13:43
"Quella di Nedved una pagliacciata, gli errori arbitrali a noi costarono uno scudetto"
24 dicembre 2020 14:30
Nedved fa il bis: dopo la Fiorentina, abbandona lo stadio anche nella partita dell’Under 23
24 dicembre 2020 11:55
La Juve faceva la morale a Commisso, ora Nedved fa peggio. Manca rosso a Borja, i rigori non ci sono
23 dicembre 2020 14:44
(VIDEO) Quando Nedved disse: "Mi sembra una follia non accettare le decisioni arbitrali"
23 dicembre 2020 10:55
La Uefa punisce chi sbaglia nel Fair Play Finanziario. Rischia la Juventus per plusvalenze fittizie di Cerri, Sturaro e non solo
17 febbraio 2020 17:53
VIDEO, il simpatico cartoon di SportMediaset della lite tra Commisso e Nedved... a base di tè
10 febbraio 2020 14:46
(FOTO) Gene ironizza su Commisso: "Con Nedved non ci siamo stretti la mano, sennò avrebbero fischiato.."
05 febbraio 2020 20:33
Commisso: "Sono ambizioso, punto in alto. Con il FPF servono le infrastrutture. E sul rinnovo di Pradè..."
05 febbraio 2020 18:08
Sconcerti: "Se ci fosse una classe giornalistica seria Nicchi sarebbe stato portato alle dimissioni. Su Nedved..."
05 febbraio 2020 12:02
Pecci: "Oggi è rigore anche se hai le mani nelle mutande. Nedved e Nicchi hanno esagerato, Commisso ha ragione"
04 febbraio 2020 15:34
Sconcerti: "Se Nedved è stanco deve riposarsi. Commisso ha usato una frase infelice"
04 febbraio 2020 13:54
Commisso: "Il mio dovere è difendere Firenze. Nedved? È molto arrogante. La battuta di Elkann..."
03 febbraio 2020 19:35
Sconcerti: "Nedved sbaglia, Commisso non ha attaccato la Juve, ma il rigore. E' un suo diritto"
03 febbraio 2020 11:47
Pistocchi mette in guardia Piccinini: "Stai attento Sandro, ci si rimette a parlare di Nedved.."
03 febbraio 2020 07:44
Commisso: "Nedved? Non mi interessa il suo parere io parlo solo con Agnelli. Bentancur ha simulato"
02 febbraio 2020 20:31
Piccinini contro Nedved: "La Juventus non lo mandi a fine gara a fare la morale agli altri"
02 febbraio 2020 18:20
Nedved: "Commisso non deve attaccare la Juventus per gli arbitri. Siamo stanchi di questo"
02 febbraio 2020 16:18
Commisso: "Nedved vuole prendere un the con me? Che se lo prenda lui. Ci faremo sentire in Lega"
02 febbraio 2020 16:01
NEDVED NON PUO' FARE MORALI A NESSUNO. QUEL DEFICENTE NON E' FIRENZE
02 dicembre 2018 16:37
Nedved: "Tifosi viola vergognosi, noi abbiamo omaggiato Astori, loro offendono Scirea"
01 dicembre 2018 17:32
Ronaldo espulso? Nell'intervallo Nedved ha aggredito verbalmente l'arbitro negli spogliatoi
20 settembre 2018 13:41
Perse Nedved, sarà come Nedved: Antognoni e la Furia ceca
05 novembre 2016 19:12
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