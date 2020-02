Il vicepresidente bianconero Pavel Nedved risponde alle domande dei colleghi di DAZN. Ecco quanto evidenziato da Tuttojuve.com:

E’ stata una partita ben giocata dalla Juve. Era importante dare una risposta. Nel primo tempo ha faticato, ma nella ripresa si è sciolta.

“Sì, diciamo che abbiamo affrontato la partita nel modo giusto. Si è visto un bel calcio da entrambe le squadre. E’ stata vinta da noi meritatamente perchè abbiamo messo qualcosina in più, perciò siamo contenti per i tre punti”.

Il presidente della Fiorentina Commisso ha detto parole abbastanza pesanti a proposito dei due rigori concessi. Vuole rispondere?

“No, penso di non essere io a dover rispondere, il presidente ha tutto il mio rispetto, ma dall’altra parte devo dire che si sta usando un po’ troppo la cosa contro la Juventus, che la Juve non vince con merito, siamo abbastanza stufi di questo, perchè la Juve ottiene risultati giocando bene, facendo tutto sul campo per vincere, perciò dobbiamo smetterla quando si gioca contro la Juve di farsi degli alibi, che la Juve non vince con merito”.