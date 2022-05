Caos in casa Juve, dopo una stagione fallimentare e senza titoli lite furibonda tra Agnelli e Nedved

La Gazzetta dello Sport parla di clima teso nello spogliatoio Juve dopo il ko in finale di Coppa Italia contro l’Inter. Una sconfitta che non è andata giù a nessuno, specialmente per il modo in cui è arrivata, portando allo scontro verbale tra diversi protagonisti.

Diverbio particolarmente acceso quello tra Nedved e Agnelli, che sarebbero venuti alla lite sotto gli occhi del resto della dirigenza per il lavoro svolto da Allegri. Il vice presidente fa ancora fatica ad accettare il ritorno del tecnico, visto che non è mai stato un suo vero e proprio estimatore, mentre il numero uno juventino è sempre stato il difensore di Max e colui che ha voluto assolutamente il suo ritorno. Una stagione da zero titoli, la prima dopo undici anni, che non ha contino. Una Juve troppo rinunciataria, troppo difensiva che pare lontana parente di quella ammirata nel ciclo di vittorie in Italia

