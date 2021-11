Nedved: “La sfuriata dello scorso anno con la Fiorentina? A volte prevale il cuore e sbagli”

Ad Amazon Prime Video ha parlato il dirigente della Juventus Pavel Nedved, tornando sulla sfuriata della scorsa stagione durante la partita Juventus-Fiorentina:

“Certe partite devo viverle solo da dirigente. Nei primi anni le ho vissute da ex giocatore, ora devo pensare come stare tranquillo. Non è semplice, a volte prevale il cuore e sbagli anche tu”

