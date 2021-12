Nedved: “Prendiamo Vlahovic a gennaio? Per adesso dobbiamo pensare ai nostri giocatori”

Pavel Nedved, vice presidente della Juventus, nel prepartita di Venezia-Juventus, ai microfoni di Dazn, ha dichiarato: “Vogliamo dare continuità alle prestazioni e ai risultati delle ultime settimane, ma conosciamo le difficoltà che incontreremo questa sera”,

Il rendimento di Dybala e Morata?

“Sì, sono indietro come rendimento, però i gol li hanno, come anche Chiesa. Normalmente quei dieci, quindici gol li fanno e solo così potremo competere per le alte posizioni della classifica”

Interessati a Vlahovic?

“Dobbiamo pensare a far rendere questi giocatori e dar fiducia a questi giocatori. Perché sono giocatori forti”.

Nessun rinforzo a gennaio?

“Non è impossibile, ma dobbiamo concentrarci sui nostri. Abbiamo tantissimi giovani e se migliorano possiamo fare bene”. Lo riporta TMW

