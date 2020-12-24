"Quella di Nedved una pagliacciata, gli errori arbitrali a noi costarono uno scudetto"

Giovanni Galli ha parlato di Juventus-Fiorentina, e non solo, nel suo intervento a Lady Radio. Svelando anche un aneddoto di mercato

Giovanni Galli, ex portiere di Fiorentina e Milan, ex direttore sportivo nel primo anno dei Della Valle in serie A, e adesso opinionista televisivo, ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole:

"Quella che ha fatto Nedved è stata una pagliacciata, la Fiorentina ha subito tanti errori arbitrali, a noi costarono addirittura uno scudetto. Adesso la squadra deve ritrovare autostima, serviva una partita del genere per la scossa, questa vittoria deve far capire cosa sono in grado di fare, molti di loro ancora non sanno cosa è Firenze. Quando ero dirigente avevo preso Lucas Leiva, aveva 17 anni. Poi Mondonico, da allenatore viola, fece alcune dichiarazioni contro la società e i Della Valle decisero di non prenderlo più, saltò tutto"

NEDVED FA IL BIS, DOPO LA FIORENTINA ABBANDONA ANCHE LO STADIO DELL'UNDER 23 DELLA JUVENTUS PER PROTESTA CONTRO L'ARBITRO

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