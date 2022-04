Terremoto in casa Juventus prima della Fiorentina: Elkann potrebbe silurare Nedved, Agnelli ed Allegri

Terremoto in casa Juventus durante il giorno della semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Stando a quanto riportato da Sportmediaset, il numero uno di Exor, John Elkann, starebbe meditando ad un ribaltone all’interno della società bianconera. Le prime teste a saltare sarebbero quelle di Andrea Agnelli e del suo vice Pavel Nedved. Una vera e propria rivoluzione con Alessandro Del Piero pronto ad entrare in società. Un ribaltone andrebbe a colpire anche l’attuale tecnico Massimiliano Allegri che potrebbe farsi da parte per permettere il ritorno di quell’Antonio Conte.

LEGGI ANCHE: