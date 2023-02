Commisso ride su Nedved: “Mi aveva detto di prendere una camomilla, è rimasto in terza linea…”

Nella sua intervista a Radio Bruno, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha risposto anche a una domanda sul fatto che Pavel Nedved non sarà presente domenica all’Allianz Stadium per la sfida tra la Juventus e i viola, dopo le ruggini tra i due di alcune stagioni fa: “(ride, ndr) Mi ha detto di andare a prendere una camomilla… La mia vita ha avuto certi punti, chi si credeva di essere più forte o ricco, alla fine è rimasto in seconda o terza linea”. Lo riporta TMW