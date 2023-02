Commisso: “Una porcheria i cori contro squadra e allenatore. Giornalisti imbecilli incoraggiano insulti”

Rocco Commisso ha parlato a Radio Bruno, queste le parole del patron della Fiorentina:

“Sto parlando perchè qualcuno dice che parlo solo quando le cose vanno bene, non è cosi. Voglio difendere la squadra, i dirigenti e l’allenatore che vengono insultati ogni giorno. I cori che ho sentito ieri non sono stati giusti, sono una porcheria. Troppe critiche, ho letto voti troppo bassi ai giocatori della Fiorentina, se la palla di Saponara fosse andata dentro i voti sarebbero stati voti più alti. Invece di incoraggiare i ragazzi e il mister non è giusto che si contesti la squadra quando la partita finisce. Io questo non lo farei.

Rinnovo Italiano? Non dico quello che è successo ma questa è il calcio. Il Napoli e il Milan sono andati fuori dalla Coppa Italia con una rosa più forte di quella della Fiorentina.

La rosa non sta rendendo come dovrebbe, sono il più amareggiato di tutti. Il comunicato fatto dai giornalisti non vale niente, ci sono giornalisti molto bravi e giornalisti meno bravi. La colpa dei giornalisti imbecilli è quella di incoraggiare i tifosi a fare quello che hanno fatto. Due anni fa ho detto che ognuno di noi presidenti doveva presentare la propria liquidità ma nessuno mi ha ascoltato, noi non abbiamo debiti e siamo stati sempre in regola con i pagamenti.

La Fiorentina non è in vendita, quando sarà in vendita lo diremo con un telegramma, basta dire questa cosa che vendo dopo che sarà fatto il Viola Park. In quattro anni ho investito 400 milioni di euro, nessuno nella storia di Firenze ha preso cosi tante critiche investendo cosi tanti soldi. A volte si vince e a volte si perde, il vero tifo incoraggia quando si perde, quello che sta accadendo oggi non è giusto.

Se i soldi sono stati spesi male prendetevela con me, la decisione finale è sempre la mia, la critica dovrebbe essere su di me, non su Barone, Pradè o Italiano. Ognuno fa sbagli ma nessuna merita gli insulti che stanno prendendo in questi giorni. Ognuno può dire quello che vuole, non si possono accontentare tutti i tifosi, cosa vogliono, che la Fiorentina torna quella del 79? Sanno quello che ho trovato quando l’ho presa la Fiorentina?

Ho pagato 130 milioni la Fiorentina, questi soldi sono andati ai Della Valle, altri 30 milioni sono andati per banche e avvocati. Avrei voluto risultati migliori, il mio primo anno è andato bene, nessun altra squadra ha scalato cosi tante posizioni rispetto a come aveva fatto l’anno precedente, il mio secondo anno invece non è andato bene. Tutti parlano dell’Atalanta ma i primi anni anche loro non sono andati bene. Il Viola Park costerà più di 100 milioni e non è ancora finito, noi non possiamo prendere giocatori da 100 milioni e dobbiamo farci i giocatori in casa. Prima di partire vedrà il sindaco di Firenze per il nuovo stadio

Io sono stato molto fortunato in vita mia di avere con me dirigenti per 25 anni, hanno fatto sbagli ma nessuno ha mai criticato come a Firenze, più li criticate e più io li difenderò. Io quando posso sarò sempre al fianco della primavera, a Monza io c’era mentre l’Inter non ha mandato nessuno, quando posso sarò sempre al fianco di donne, primavera e prima squadra. Sono convinto che il Viola Park sarà molto positivo per tutti, non solo per le squadre ma anche per i dirigenti, saremo sempre tutti insieme. Cercheremo di prendere i migliori giocatori della Toscana e non solo

Voglio che i tifosi siano vicini alla squadra, non si possono criticare i giocatori, aiutateci su questo. La squadra ha bisogno del sostegno dei tifosi. La vita mi ha insegnato che tutti quelli che pensavano di essere più bravi e più ricchi di me li ho sempre lasciati in seconda e in terza linea”

IL PARERE DI ANTOGNONI