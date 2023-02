Antognoni: “Mercato Fiorentina niente di che. Società non ha rimediato a migliorare questa squadra”

Giancarlo Antognoni, presente ad una mostra a Firenze organizzata da Simone Perini, ha parlato dei problemi della Fiorentina, queste le parole della bandiera viola a Radio Bruno:

“Negli anni 70 e 80 avrei voluto tanti giocatori della Juventus nella Fiorentina, da Cabrini a Tardelli, con loro abbiamo vinto un mondiale e scritto grandi pagine nella nazionali. Nell’82 sarebbe stato bello giocare almeno lo spareggio, meritavamo di vincerlo quello scudetto. Oggi giocare per la Fiorentina contro la Juventus non sarà facile perchè il momento della squadra viola non è dei migliori, peggiore avversario non poteva esserci.

Per gli obiettivi rimasti credo ci sia solo la Coppa Italia, altri non ne vedo. Fatti 24 punti in 21 giornate, non penso possano essere raggiunti altri obiettivi. La stagione si baserà solo su questo anche se poi il campionato bisogna stare sempre attenti a ciò che succede. In questo momento la squadra non sta andando come tutti pensavano quindi ne risentono un pò tutti. Il mercato è stato un mercato normale, niente di trascendentale, non c’è stato un rimedio da parte della società per poter migliorare questa squadra”

