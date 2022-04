Chiesto un anno di inibizione per Agnelli per il caso plusvalenze. A giudizio anche Nedved e Arrivabene

Si è aperto, a Roma, il processo sul caso plusvalenze fittizie che riguarda 11 club (5 di Serie A) e 61 dirigenti. Secondo gazzetta.it stanno già uscendo le prime indiscrezioni riguardanti le richieste di pena da parte del procuratore: per quanto riguarda la Juventus, è stata richiesta una multa per la società da 800mila euro e l’inibizione per 12 mesi per il presidente Andrea Agnelli. Per l’ex uomo mercato Fabio Paratici la richiesta della Procura è di 16 mesi e 10 giorni, 8 per Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene e 6 mesi e 20 giorni per l’attuale ds Federico Cherubini.

Il procuratore ha chiesto un’ammenda anche per il Napoli, multa da 329mila euro, con relativa inibizione di 11 mesi e 5 giorni per il presidente Aurelio De Laurentiis e di 9 mesi e 15 giorni per l’ad Andrea Chiavelli. Lo riporta tuttomercatoweb.com

