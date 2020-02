A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è il momento del direttore Mario Sconcerti, che è intervenuto per parlare dei maggiori argomenti della Serie A.

Che ne pensa dell’esplosione di Commisso dopo Juve-Fiorentina?

“Non sono d’accordo con la risposta di Nedved. E’ un presidente giovane che ha messo tanti soldi e ci sta che faccia una dichiarazione eccessiva. Nedved non può dire che è stufo di sentire che la Juve vince senza merito. Si devono accettare i due rigori, il secondo non c’era. E’ normale accettare i rigori e discuterli. Almeno si possono discutere. Se Nedved è stanco, si riposi. Nessuno ha discusso la Juve, ma si è discusso un rigore. Guai a discutere la Juve nel suo complesso. Ha usato una frase infelice, come in parte ha fatto Commisso”.

Tuttomercatoweb.com