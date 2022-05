Nedved: “Normale che Vlahovic sia stanco dopo quello che ha fatto alla Fiorentina fino a gennaio”

Il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ha parlato ai microfoni di Mediaset prima della finale di Coppa Italia parlando di Dusan Vlahovic, queste le sue parole registrate da Tutto Juve

E’ Vlahovic che deve crescere ancora tanto o la squadra deve aiutarlo di più?

“La verità sta sempre nel mezzo, perchè se vi ricordate il ragazzo era partito molto molto bene, eravamo entusiasti tutti quanti, abbiamo visto che ha segnato anche gol. Poi non è solamente il peso della maglia, credo sia anche naturale stanchezza, perchè lui a Firenze ha fatto già tanti gol, ha proseguito i primi mesi con noi, adesso può essere una stanchezza fisica. Ma questo non vuol dire niente, lui è presente, per come si allena è giusto che sia in campo, perchè è un ragazzo con tanta volontà e noi siamo molto contenti di lui”.

