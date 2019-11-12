Pecci: "Nessuno degli attaccanti della Fiorentina va in doppia cifra ma ha una buona classifica"
L'ex attaccante Pecci della Fiorentina e del Torino è stato intervistato a Radio Sportiva: "Nessun attaccante della Fiorentina va in doppia cifra e alla fine i gol servono a fare i punti. Per me la vi...
A cura di Redazione Labaroviola
12 novembre 2019 21:00
L'ex attaccante Pecci della Fiorentina e del Torino è stato intervistato a Radio Sportiva: "Nessun attaccante della Fiorentina va in doppia cifra e alla fine i gol servono a fare i punti. Per me la viola ha una buona classifica per i gol che ha in potenziale".