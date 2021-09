Oggi Eraldo Pecci ha lasciato una lunga intervista nelle pagine del Corriere dello Sport:

Chi vede lei alle spalle delle 7 grandi?

Il Sassuolo si porta in dote il campionato passato, e anche come organico parte in vantaggio, Fiorentina e Bologna questa dote devono ancora conquistarsela.

LEGGI ANCHE, DRAGOWSKI GIOCA DAL 1′, TERRACCIANO IN PANCHINA. IL BALLOTTAGGIO IN PORTA PERÒ RESTA APERTO