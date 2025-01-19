Pecci: "La Fiorentina ha qualità, eviterei tutto il disfattismo che ho letto in questi giorni"

L'ex centrocampista di Fiorentina e Torino ha parlato prima della gara tra le sue due ex squadre che giocheranno oggi

Al Corriere Fiorentino ha parlato il doppio ex della sfida odierna tra Fiorentina e Torino, Eraldo Pecci, che si è concentrato sul momento di crisi della Fiorentina di Palladino: "E' vero che la squadra sta vivendo un periodo di flessione però non mi preoccuperei troppo né sarei così disfattista come sento in giro. Una flessione è normale, capita a tutte le squadre dentro un'annata così lunga. La Fiorentina meritava la classifica che aveva però, nonostante sia in crisi, io vedo delle qualità. Di conseguenza, dico che sono tranquillo perchè sono convinto che la Fiorentina riuscirà a riprendersi."

Su Bove: "Di certo la sua mancanza è estremamente importante per la squadra dal momento che con lui tutto a centrocampo girava benissimo perchè Edoardo è un centrocampista fortissimo, va solo aspettato Palladino perchè sono sicuro che si ritroverà un equilibrio."

Sullo scambio tra Kouame e Sanabria: "Ci può guadagnare la Fiorentina perchè il giocatore del toro ha tecnica e può essere utile per assistere Kean ma ha problemi con il gol."

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