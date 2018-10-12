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Pecci: "La Fiorentina se la gioca alla pari con tutte. Pjaca sarà determinante"

L'ex centrocampista viola Eraldo Pecci, ha commentato questa prima parte di stagione viola: "Bisogna essere contenti, la Fiorentina ad oggi ha dimostrato di giocarsela alla pari con tutte, grandi comp...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 ottobre 2018 19:02
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L'ex centrocampista viola Eraldo Pecci, ha commentato questa prima parte di stagione viola: "Bisogna essere contenti, la Fiorentina ad oggi ha dimostrato di giocarsela alla pari con tutte, grandi comprese. I punti raccolti sono quelli che meritavano. Da Pjaca mi aspetto di più, lui è un giocatore che determina. Si vede che ha ottime doti, magari la giusta condizione non è ancora arrivata e quindi ancora ci vuole un po' di tempo. Pioli è un tecnico di grande  buon senso e di buona esperienza".
Fonte: Radio Blu

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