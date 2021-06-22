Pecci: "Non puoi litigare con Antognoni. Lui deve fare il club manager"

Pecci ha parlato anche dell'addio anticipato di Gattuso alla Fiorentina.

Il centrocampista Eraldo Pecci ha rilasciato un'intervista su Radio Bruno Toscana.

Queste le sue dichiarazioni: "La questione Antognoni? Se uno si aspetta che Giancarlo Antognoni entri in una stanza e decida cosa fare ha sbagliato persona. Non puoi litigare con lui. Giancarlo deve fare le cose che riesce a fare come il club manager che ha sempre ricoperto. La società sta affrontando con un certo dilettantismo delle questioni oltre al caso Antognoni, anche al caso Mendes-Gattuso sia un bel precedente. La Fiorentina poteva comprare dei calciatori più forti per superare gli ostacoli. Il tecnico Italiano alla Fiorentina? Secondo me a Firenze serve un mister che sia più di un tecnico, perché questa società ha poche conoscenze: servono i consigli dell'allenatore perché non ha certezze".

LEGGI ANCHE LE DICHIARAZIONI DI ANTOGNONI SU INSTAGRAM

https://www.labaroviola.com/antognoni-ringrazia-su-instagram-anche-ponte-vecchio-si-ricorda-di-me-grazie/143850/