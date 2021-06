Antognoni ringrazia su Instagram: “Anche Ponte Vecchio si ricorda di me, grazie”

Come scritto poc’anzi nella foto ripresa da La Nazione, la città si schiera con Giancarlo Antognoni che su Instagram non ha fatto mancare il suo ringraziamento per il gesto dei tifosi della Fiorentina, che hanno messo uno striscione in suo onore su Ponte Vecchio: “Anche Ponte Vecchio si ricorda di me. Grazie”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giancarlo Antognoni (@giancarloantognoni)

