Pecci realista: "Rosa viola carente di uomini gol. La classifica è migliore di quanto sembri.."

L’ex calciatore della Fiorentina Eraldo Pecci ha dato un suo personale commento su quello che è il momento in casa viola all'emittente Radio Sportiva. Ed in particolare alla luce della brutta sconfitt...

L’ex calciatore della Fiorentina Eraldo Pecci ha dato un suo personale commento su quello che è il momento in casa viola all'emittente Radio Sportiva. Ed in particolare alla luce della brutta sconfitta di domenica contro il Cagliari: " La rosa della Fiorentina è dati alla mano povera di uomini gol, nessuno va in doppia cifra. E alla fine i gol spesso e volentieri si traducono in punti secassociati ad una buona difesa. Per me la Fiorentina ora vive una classifica migliore per i gol che ha in potenziale".