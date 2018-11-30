Photogallery: Cena delle Glorie Viola a Coverciano, presenti i campioni storici della Fiorentina
Di Stefano BorgiDirettamente dal Centro Tecnico di Coverciano a Firenze, va di scena la cena degli auguri di Natale delle Glorie Viola. Con l'occasione si festeggiano gli 80 anni di Bernardo Rogora (t...
A cura di Redazione Labaroviola
30 novembre 2018 20:39
Di Stefano Borgi
Direttamente dal Centro Tecnico di Coverciano a Firenze, va di scena la cena degli auguri di Natale delle Glorie Viola. Con l'occasione si festeggiano gli 80 anni di Bernardo Rogora (terzino destro del secondo scudetto), e i 90 anni di Ardico Magnini campione d’Italia in maglia viola. Alla cena hanno partecipato anche Pellegrini ed Hamrin. Questa la galleria fotografica di alcuni presenti: