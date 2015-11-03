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Notizie De Sisti Fiorentina

De Sisti sicuro: “La Fiorentina potrebbe fare il colpo grosso. Vanoli meriterebbe la conferma”

04 maggio 2026 08:57

De Sisti: "Il mio cuore è diviso tra Roma e Firenze, è stato come amare due donne follemente"

02 maggio 2026 17:57

De Sisti: "Meglio amare la Fiorentina in silenzio e sperare che si riprenda e si rilanci come merita"

25 novembre 2025 11:33

De Sisti sicuro: "Come si esce dalla crisi? Col sorriso. Pioli? Dimettersi significa certificare il fallimento"

07 novembre 2025 08:38

De Sisti: "La Fiorentina deve trovare un'identità. Pioli? Bisogna andare avanti con lui"

04 ottobre 2025 15:55

De Sisti: “Lo scudetto dell’82 fu un vero furto. Mi operai e smisi di allenare, non ero più lo stesso”

18 agosto 2025 11:37

De Sisti: "A Firenze ho vissuto gli anni migliori, vincendo quello scudetto del quale sono orgogliosissimo"

03 maggio 2025 15:26

De Sisti su Palladino: "è bravo, pragmatico ed equilibrato. Kean ha il diavolo in corpo. Firenze è un pezzo di cuore"

26 ottobre 2024 14:35

De Sisti: "Firenze nei momenti difficili sa stringere i denti e aprire il cuore"

23 marzo 2024 21:50

De Sisti: "Con i compagni del secondo scudetto della Fiorentina avrei scambiato anche il sangue"

13 marzo 2023 14:53

De Sisti: "Non immaginavo di trovare il paradiso a Firenze. Scudetto mancato nell'82? Incise ko di Antognoni"

12 marzo 2023 13:15

De Sisti: "A Firenze ero un re, con Radice arrivammo quasi alle mani. Quella del 1969 era la Fiorentina yè-yè"

06 marzo 2023 17:39

De Sisti: "Stemma anni '80? Antognoni è la storia della Fiorentina. Non un giglio qualunque"

05 agosto 2021 23:47

Il pronostico di De Sisti: "Tra Cagliari e Fiorentina un pareggio potrebbe andare bene a entrambe"

12 maggio 2021 11:17

De Sisti: "Prandelli si è dannato per capire e far rendere questa squadra. La zona retrocessione è ormai lontana"

17 marzo 2021 22:16

De Sisti: "Pregi e difetti della coppia Amrabat - Castrovilli. Manca Chiesa. Le due punte.."

14 gennaio 2021 21:32

De Sisti: "Ha iniziato a segnare come un fenomeno, ma non si trova più in questo centrocampo"

09 dicembre 2020 21:24

De Sisti: "La Fiorentina può puntare ancora all'Europa League. Alla squadra qualcosa manca"

24 giugno 2020 18:35

Hagi Sr.: "Nell'83 la Fiorentina non riuscì a prendermi. Ianis? Mi dispiace, i viola non l'hanno voluto aspettare"

14 maggio 2020 10:22

De Sisti: "In riva all'Arno ho vinto uno scudetto. Sono stato bene, mi sono sentito amato"

19 aprile 2020 11:21

Pupo: "Dura la domenica senza Fiorentina ma ecco il rimedio. Indimenticabile la partita del 1982"

19 marzo 2020 13:14

Esclusiva De Sisti: "A Verona si vince, con Commisso dall'anno prossimo si lotta per la Champions"

22 novembre 2019 12:40

De Sisti: "Florenzi alla Fiorentina? Magari.., Ribery in campo, aiuta a migliorare il rendimento degli altri"

15 novembre 2019 08:21

De Sisti: “Su Ribery devo ricredermi, le cose migliori della Fiorentina avvengono con lui in campo”

09 novembre 2019 18:31

De Sisti: "Boa bel giocatore è un jolly. Mi piace Pezzella, spero resti. Vediamo che Fiorentina nascerà"

30 luglio 2019 19:24

Photogallery: Cena delle Glorie Viola a Coverciano, presenti i campioni storici della Fiorentina

30 novembre 2018 20:39

Esclusiva De Sisti: "I DV potrebbero fare un passo verso la tifoseria. Contro la Juventus quanti ricordi"

20 novembre 2018 16:14

De Sisti: "Ragazzi come Chiesa portano la gente allo stadio. Vedo una Fiorentina "ye-ye". Europa alla portata"

24 agosto 2018 09:05

De Sisti: "Non mi aspettavo una seconda parte di stagione così. Pioli criticato a prescindere, invece..."

08 maggio 2018 17:36

Festa a Coverciano per i 75 anni di Picchio De Sisti: "Non esiste più il mio calcio"

05 maggio 2018 11:42

De Sisti: "La Juve? Ricordo ancora lo scudetto vinto a Torino, venerdì ce la giocheremo"

06 febbraio 2018 22:55

De Sisti: "Hanno venduto tutti, se parte anche Chiesa arrivederci. Borja rimproverava Berna, ma è andato all'Inter. Dovranno spiegare ai tifosi..."

06 agosto 2017 23:29

De Sisti: "Pesaola ci fece capire che eravamo forti. Alla vigilia della partita con la Juve ci portò all'ippodromo..."

11 maggio 2017 20:13

50 anni fa la terribile alluvione, così De Sisti e tutti i giocatori viola si trasformarono in angeli del fango

04 novembre 2016 10:17

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