Notizie De Sisti Fiorentina

De Sisti sicuro: “La Fiorentina potrebbe fare il colpo grosso. Vanoli meriterebbe la conferma”
04 maggio 2026 08:57
De Sisti: "Il mio cuore è diviso tra Roma e Firenze, è stato come amare due donne follemente"
02 maggio 2026 17:57
De Sisti: "Meglio amare la Fiorentina in silenzio e sperare che si riprenda e si rilanci come merita"
25 novembre 2025 11:33
De Sisti sicuro: "Come si esce dalla crisi? Col sorriso. Pioli? Dimettersi significa certificare il fallimento"
07 novembre 2025 08:38
De Sisti: "La Fiorentina deve trovare un'identità. Pioli? Bisogna andare avanti con lui"
04 ottobre 2025 15:55
De Sisti: “Lo scudetto dell’82 fu un vero furto. Mi operai e smisi di allenare, non ero più lo stesso”
18 agosto 2025 11:37
De Sisti: "A Firenze ho vissuto gli anni migliori, vincendo quello scudetto del quale sono orgogliosissimo"
03 maggio 2025 15:26
De Sisti su Palladino: "è bravo, pragmatico ed equilibrato. Kean ha il diavolo in corpo. Firenze è un pezzo di cuore"
26 ottobre 2024 14:35
De Sisti: "Firenze nei momenti difficili sa stringere i denti e aprire il cuore"
23 marzo 2024 21:50
De Sisti: "Con i compagni del secondo scudetto della Fiorentina avrei scambiato anche il sangue"
13 marzo 2023 14:53
De Sisti: "Non immaginavo di trovare il paradiso a Firenze. Scudetto mancato nell'82? Incise ko di Antognoni"
12 marzo 2023 13:15
De Sisti: "A Firenze ero un re, con Radice arrivammo quasi alle mani. Quella del 1969 era la Fiorentina yè-yè"
06 marzo 2023 17:39
De Sisti: "Stemma anni '80? Antognoni è la storia della Fiorentina. Non un giglio qualunque"
05 agosto 2021 23:47
Il pronostico di De Sisti: "Tra Cagliari e Fiorentina un pareggio potrebbe andare bene a entrambe"
12 maggio 2021 11:17
De Sisti: "Prandelli si è dannato per capire e far rendere questa squadra. La zona retrocessione è ormai lontana"
17 marzo 2021 22:16
De Sisti: "Pregi e difetti della coppia Amrabat - Castrovilli. Manca Chiesa. Le due punte.."
14 gennaio 2021 21:32
De Sisti: "Ha iniziato a segnare come un fenomeno, ma non si trova più in questo centrocampo"
09 dicembre 2020 21:24
De Sisti: "La Fiorentina può puntare ancora all'Europa League. Alla squadra qualcosa manca"
24 giugno 2020 18:35
Hagi Sr.: "Nell'83 la Fiorentina non riuscì a prendermi. Ianis? Mi dispiace, i viola non l'hanno voluto aspettare"
14 maggio 2020 10:22
De Sisti: "In riva all'Arno ho vinto uno scudetto. Sono stato bene, mi sono sentito amato"
19 aprile 2020 11:21
Pupo: "Dura la domenica senza Fiorentina ma ecco il rimedio. Indimenticabile la partita del 1982"
19 marzo 2020 13:14
Esclusiva De Sisti: "A Verona si vince, con Commisso dall'anno prossimo si lotta per la Champions"
22 novembre 2019 12:40
De Sisti: "Florenzi alla Fiorentina? Magari.., Ribery in campo, aiuta a migliorare il rendimento degli altri"
15 novembre 2019 08:21
De Sisti: “Su Ribery devo ricredermi, le cose migliori della Fiorentina avvengono con lui in campo”
09 novembre 2019 18:31
De Sisti: "Boa bel giocatore è un jolly. Mi piace Pezzella, spero resti. Vediamo che Fiorentina nascerà"
30 luglio 2019 19:24
Photogallery: Cena delle Glorie Viola a Coverciano, presenti i campioni storici della Fiorentina
30 novembre 2018 20:39
Esclusiva De Sisti: "I DV potrebbero fare un passo verso la tifoseria. Contro la Juventus quanti ricordi"
20 novembre 2018 16:14
De Sisti: "Ragazzi come Chiesa portano la gente allo stadio. Vedo una Fiorentina "ye-ye". Europa alla portata"
24 agosto 2018 09:05
De Sisti: "Non mi aspettavo una seconda parte di stagione così. Pioli criticato a prescindere, invece..."
08 maggio 2018 17:36
Festa a Coverciano per i 75 anni di Picchio De Sisti: "Non esiste più il mio calcio"
05 maggio 2018 11:42
De Sisti: "La Juve? Ricordo ancora lo scudetto vinto a Torino, venerdì ce la giocheremo"
06 febbraio 2018 22:55
De Sisti: "Hanno venduto tutti, se parte anche Chiesa arrivederci. Borja rimproverava Berna, ma è andato all'Inter. Dovranno spiegare ai tifosi..."
06 agosto 2017 23:29
De Sisti: "Pesaola ci fece capire che eravamo forti. Alla vigilia della partita con la Juve ci portò all'ippodromo..."
11 maggio 2017 20:13
Archivio