Ecco il retroscena svelato al Corriere dello Sport da Gheorghe Hagi, campione rumeno e papà dell’ex viola Ianis: “Nell’83 gioca con lo Sporting Studentesc. Poco prima ero stato a Firenze per svolgere un’amichevole tra la mia Nazionale e la Fiorentina. Mi dissero che ero piaciuto al direttore Corsi e all’allenatore De Sisti. Cercarono infatti di prendermi ma non ci riuscirono, il regime non faceva uscire nessuno in quegli anni. Mi dispiace che Ianis ha lasciato Firenze, è un talento ma la Fiorentina non l’ha voluto aspettare”.