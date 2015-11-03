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Notizie Gheorghe Fiorentina

Hagi Sr.: "Nell'83 la Fiorentina non riuscì a prendermi. Ianis? Mi dispiace, i viola non l'hanno voluto aspettare"

14 maggio 2020 10:22

Gheorghe Hagi: ''Ianis ci mette buona volontà. Anche in nazionale buona prestazione, ma non ha i minuti nelle gambe''

11 novembre 2017 16:54

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