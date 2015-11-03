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Notizie Gheorghe Fiorentina
Hagi Sr.: "Nell'83 la Fiorentina non riuscì a prendermi. Ianis? Mi dispiace, i viola non l'hanno voluto aspettare"
14 maggio 2020 10:22
Gheorghe Hagi: ''Ianis ci mette buona volontà. Anche in nazionale buona prestazione, ma non ha i minuti nelle gambe''
11 novembre 2017 16:54
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