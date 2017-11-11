Gheorghe Hagi: ''Ianis ci mette buona volontà. Anche in nazionale buona prestazione, ma non ha i minuti nelle gambe''
Il padre di Ianis Hagi, Gheorghe, ha parlato a Digisport della prestazione del figlio nel pareggio di ieri contro il Portogallo Under 21: "Ianis ci ha messo la buona volontà e ha fatto una prestazione...
A cura di Redazione Labaroviola
11 novembre 2017 16:54
Il padre di Ianis Hagi, Gheorghe, ha parlato a Digisport della prestazione del figlio nel pareggio di ieri contro il Portogallo Under 21: "Ianis ci ha messo la buona volontà e ha fatto una prestazione positiva (65 minuti in campo per lui, ndr), ma è evidente che ancora non ha i minuti nelle gambe".