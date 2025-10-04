De Sisti: "La Fiorentina deve trovare un'identità. Pioli? Bisogna andare avanti con lui"

Giancarlo De Sisti, doppio ex, analizza le situazioni in casa Viola e Giallorossa, avvicinandosi alla sfida di domani

Questo pomeriggio il doppio ex della sfida di domani Giancarlo De Sisti, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare alcuni temi della partita tra Fiorentina e Roma.

Queste le sue dichiarazioni: “Sinceramente non capisco quelli che mi chiamano prima di Roma-Fiorentina. E’ sempre banale quello che dico io: il mio cuore, come sapete sta metà da una parte e metà dall’altra. Non ce la faccio ad augurare il bene ad uno ed il male ad un altro".

Aggiunge: “Credo che sarà una gara con le squadre che avranno molta attenzione. La Fiorentina è alla ricerca di una sua identità, e almeno per ora sta facendo molta fatica. La Roma invece arriva da una brutta sconfitta come quella in Europa, che è restata indigesta: e sappiamo bene come l’ambiente giallorosso ci metta un attimo ad arrabbiarsi. Credo che la partita sarà giocata a livello tattico, chi vorrà vincerà dovrà spuntarla da quel lato li. Sono convito che i due allenatori staranno studiando la partita nei minimi dettagli”.

Sulla Roma: "Il brutto stop in coppa non vuol dire che sia una squadra facile da affrontare. Pur non avendo a disposizione, alcuni giocatori sui quali la società punta, per il momento la Roma è riuscita a raccogliere dei risultati che per il momento soddisfano la piazza nonostante ancora si veda poco dal punto di vista del gioco: sotto questo aspetto l’ambiente si aspetta molto dalla squadra. Non credo sia da individuare come sorpresa del campionato: è prima in classifica ma ha appena fatto 5 gol, e ne ha presi solo uno. Ancora non credo sia il massimo, ma ha tanto equilibrio quest’anno ed in qualche modo sembra che i risultati possano arrivare lo stesso”.

Sui rigori sbagliati dai capitolini: “Io sono esperto in questo. Una volta ne sbagliati addirittura due in tre minuti contro il Milan. Io pero ai tempi cambiai lato, il portiere fu bravo: e nonostante tutto riuscimmo a vincere grazie ad una rete di Antognoni. Quando il capitano segno ricordo che gli diedi un grande bacio, mi vergognavo di quello che era successo. Era un periodo che non ero al massimo a livello psicofisico perché ero spesso in discussione con Radice: il tecnico non mi garantiva la titolarità e questo mi dava molto fastidio”.

Su Pioli e la Fiorentina: “Prima o poi credo che la Fiorentina riuscirà a trovare una sua identità, il valore dei giocatori e il loro rendimento per il momento era sovrastimabile risputò a quello che vediamo adesso. Ho visto Kean con la nazionale e sembrava l’ira di dio. Credo le strade non siano tante, e mi auguro che l’allenatore riesca a rimettersi subito in carreggiata, mi dispiacerebbe se si interrompesse subito il rapporto con il tecnico come qualcuno vorrebbe. Mi auguro che riesca a trovare la quadratura del cerchio, perché quest’anno la squadra della Fiorentina è non è assolutamente male”