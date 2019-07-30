De Sisti: "Boa bel giocatore è un jolly. Mi piace Pezzella, spero resti. Vediamo che Fiorentina nascerà"

Queste le parole di Picchio De Sisti a TMW sulla Fiorentina: "Boateng mi sembra un bel giocatore perchè ha tecnica e forza. Può coprire più ruoli, è un jolly da metà campo in avanti. Ha anche un bel p...

A cura di Redazione Labaroviola 30 luglio 2019 19:24

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