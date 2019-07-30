De Sisti: "Boa bel giocatore è un jolly. Mi piace Pezzella, spero resti. Vediamo che Fiorentina nascerà"
Queste le parole di Picchio De Sisti a TMW sulla Fiorentina: "Boateng mi sembra un bel giocatore perchè ha tecnica e forza. Può coprire più ruoli, è un jolly da metà campo in avanti. Ha anche un bel p...
Queste le parole di Picchio De Sisti a TMW sulla Fiorentina: "Boateng mi sembra un bel giocatore perchè ha tecnica e forza. Può coprire più ruoli, è un jolly da metà campo in avanti. Ha anche un bel passo. Nei viola c'è stata qualche partenza ma mi auguro che resti Pezzella che è un bel difensore. Ora comunque è difficile dare giudizi dopo queste partite che vengono fatte in giro per il mondo per inginocchiarsi al dio denaro. Le nostre preparazioni spezzavano ma poi ti facevano stare bene durante la stagione. Vediamo che Fiorentina potrà nascere".
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