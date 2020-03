Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, ha trovato l’antidoto per riempire la domenica senza calcio. Di solito viaggia per lavoro, ma fra un tour e l’altro presta sempre grande attenzione alla Fiorentina, cercando di aggiornarsi sempre sulle partite e sui risultati.

Enzo, è dura senza la Fiorentina?

«Sì, molto. Ma io, come altre persone dello spettacolo, ho avuto un’idea per fare compagnia alle persone che devono stare in casa. Domenica scorsa ho fatto una diretta sui social, Facebook e Instagram, alle 15. Ho scelto questo orario in onore a quello storico delle partite quando le sentivamo solo alla radio».

Gliene viene in mente qualcuna?

«Ce ne sono tante che sarebbe bello rigiocare, per il risultato finale e per le emozioni che ci hanno fatto vivere».

Ne scelga una.

«Cagliari-Fiorentina del 1982, quando c’era Picchio De Sisti in panchina e Antognoni capitano. Ricordo con piacere quegli anni, e soprattutto mi viene in mente l’ultimo turno. La Juve giocava a Catanzaro, fu un pomeriggio per cuori forti. Vorrei viverne di nuovo uno così».

