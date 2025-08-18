18 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 11:37

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
De Sisti: “Lo scudetto dell’82 fu un vero furto. Mi operai e smisi di allenare, non ero più lo stesso”

Rassegna Stampa

De Sisti: “Lo scudetto dell’82 fu un vero furto. Mi operai e smisi di allenare, non ero più lo stesso”

Redazione

18 Agosto · 11:37

Aggiornamento: 18 Agosto 2025 · 11:37

TAG:

De SistiFiorentinaJuventus

Condividi:

di

Giancarlo De Sisti, bandiera della Fiorentina, ha parlato alla Gazzetta dello Sport riguardo lo scudetto del ’82 e della sua vita privata.

La storica bandiera viola Giancarlo De Sisti ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, nella quale ha ripercorso alcuni momenti significativi della sua carriera, soffermandosi in particolare sull’esperienza da allenatore della Fiorentina e sull’amara corsa scudetto del 1982, persa contro la Juventus.

«Quello scudetto dell’82? Una rabbia, da mangiarsi le mani», ha commentato in dialetto romanesco De Sisti. «Per me fu un vero e proprio furto».

Poi, con tono più riflessivo, ha parlato anche delle difficoltà personali che hanno segnato la sua carriera: «Ho allenato poco. Nel 1984 ho rischiato la vita per un sub-ascesso dentale che mi ha portato a un intervento al cervello. Sono tornato, ma non era più lo stesso. Quella vicenda mi ha segnato profondamente, ma mi dicevo: “Sono vivo, ed è questo che conta davvero. A quel punto, cosa importava vincere o perdere una partita?”»

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio