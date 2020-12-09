De Sisti: "Ha iniziato a segnare come un fenomeno, ma non si trova più in questo centrocampo"

Giancarlo De Sisti è intervenuto ai microfoni di Lady Radio a parlare della Fiorentina

Sisti, storico giocatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio. Ecco le sue parole sui Viola:

CASTROVILLI "Ha cominciato segnando molto come un fenomeno, ma ora ha rallentato. Forse non si ritrova più in questo centrocampo. Lui come Merlo? Non toccatemi Claudio. Un centrocampista deve lavorare prima per la squadra e poi per se stesso. Bisogna stabilirne la vera posizione e le vere attitudini".

AMRABAT "Lavora meglio sulla quantità che sulla qualità e manca di senso della distrubuzione".

PULGAR "Per me neanche lui ha le capacità per giocare qualche metro dietro, ma è comunque il più abituato a farlo".

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