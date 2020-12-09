Grassia: "Basta giocatori vecchi, servono top. Fiorentina, prendi Icardi. Il Psg lo regala con pochi soldi"

Il giornalista Filippo Grassi ha parlato a Radio Bruno lanciando l'idea, ancora una volta, di prendere a Firenze Icardi

Il giornalista di Radio Rai, Filippo Grassia, ha parlato a Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina, queste le sue parole: "Le occasioni avute in queste partite non sono state sfruttate, tutti si aspettavano 6 punti in queste 3 partite. I tifosi non possono essere contenti, questa è una squadra che ha il monte ingaggio da Europa League. Onestamente sono preoccupato dalle prossimi quattro partite che aspettano la Fiorentina. Speriamo si possa sfruttare il caos in casa Atalanta. Caicedo? A me non risulta che la Lazio lo voglia vendere, punterei su Icardi dato che il Psg lo regala pagando metà stipendio. Basta prendere giocatori sulla via del tramonto e vecchi. Vanno presi top"

DA BERGAMO, CAOS SPOGLIATOIO ATALANTA. POSSIBILI DIMISSIONI DI GASPERINI, LITE CON GOMEZ E ILICIC

https://www.labaroviola.com/da-bergamo-caos-spogliatoio-atalanta-possibili-dimissioni-di-gasperini-lite-con-ilicic-e-gomez/123434/