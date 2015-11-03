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Notizie Filippo Grassia Fiorentina

Grassia: "Non vedo i sostituti di Cataldi e Adli, Vanoli migliorerà le prestazioni dei singoli e della difesa"

20 novembre 2025 21:32

Grassia: "Se non c'è una grande società non può esserci una grande squadra. Lo scudetto è la salvezza"

03 novembre 2025 16:10

Grassia consiglia: "Fiorentina dia fiducia a Beltran. Come giocherebbe se fosse allenato da Gasperini?"

06 giugno 2024 18:56

Sentite Grassia: "Contro l'Atalanta me la giocherei con centrocampista in più ed un Belotti in meno"

24 aprile 2024 19:29

Grassia: "Italiano ne deve mangiare di pagnotte per arrivare al livello di Sarri. Perplesso dal 4-2-3-1 contro la Lazio"

26 febbraio 2024 18:56

Grassia: "Livakovic? Bisogna puntare su portiere italiano come Carnesecchi. Farei sforzo per Berardi"

01 luglio 2023 19:25

Grassia: "Conferma di Italiano segnale di continuità ma deve maturare. Voto 7 alla stagione"

09 giugno 2023 19:16

Grassia: "Fase difensiva il neo della Fiorentina, nessun miglioramento. Igor e Quarta troppe amnesie"

30 maggio 2023 20:05

Grassia attacca: "Marelli ha detto che non bisognava andare al Var ma non ha detto se il fallo c'era o meno"

11 maggio 2022 19:33

Grassia: "Basta giocatori vecchi, servono top. Fiorentina, prendi Icardi. Il Psg lo regala con pochi soldi"

09 dicembre 2020 19:59

Grassia: "Sono affezionato al Franchi ma serve un impianto nuovo"

19 novembre 2020 13:37

Esclusiva Grassia: 'Confermo che i Dv hanno rifiutato una grossa cifra per la Fiorentina. Quanti errori Corvino'

26 gennaio 2018 19:42

Filippo Grassia: "Tanti errori arbitrali, ma Pioli ha sbagliato i cambi"

25 settembre 2017 19:42

Grassia: "La Fiorentina è ormai una società di secondo piano che non riesce a trattenere i propri giocatori"

03 luglio 2017 01:08

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