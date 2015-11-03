Notizie Filippo Grassia Fiorentina

Grassia: "Non vedo i sostituti di Cataldi e Adli, Vanoli migliorerà le prestazioni dei singoli e della difesa"
20 novembre 2025 21:32
Grassia: "Se non c'è una grande società non può esserci una grande squadra. Lo scudetto è la salvezza"
03 novembre 2025 16:10
Grassia consiglia: "Fiorentina dia fiducia a Beltran. Come giocherebbe se fosse allenato da Gasperini?"
06 giugno 2024 18:56
Sentite Grassia: "Contro l'Atalanta me la giocherei con centrocampista in più ed un Belotti in meno"
24 aprile 2024 19:29
Grassia: "Italiano ne deve mangiare di pagnotte per arrivare al livello di Sarri. Perplesso dal 4-2-3-1 contro la Lazio"
26 febbraio 2024 18:56
Grassia: "Livakovic? Bisogna puntare su portiere italiano come Carnesecchi. Farei sforzo per Berardi"
01 luglio 2023 19:25
Grassia: "Conferma di Italiano segnale di continuità ma deve maturare. Voto 7 alla stagione"
09 giugno 2023 19:16
Grassia: "Fase difensiva il neo della Fiorentina, nessun miglioramento. Igor e Quarta troppe amnesie"
30 maggio 2023 20:05
Grassia attacca: "Marelli ha detto che non bisognava andare al Var ma non ha detto se il fallo c'era o meno"
11 maggio 2022 19:33
Grassia: "Basta giocatori vecchi, servono top. Fiorentina, prendi Icardi. Il Psg lo regala con pochi soldi"
09 dicembre 2020 19:59
Grassia: "Sono affezionato al Franchi ma serve un impianto nuovo"
19 novembre 2020 13:37
Esclusiva Grassia: 'Confermo che i Dv hanno rifiutato una grossa cifra per la Fiorentina. Quanti errori Corvino'
26 gennaio 2018 19:42
Filippo Grassia: "Tanti errori arbitrali, ma Pioli ha sbagliato i cambi"
25 settembre 2017 19:42
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