Grassia: “Non vedo i sostituti di Cataldi e Adli, Vanoli migliorerà le prestazioni dei singoli e della difesa”

Durante “Il Pentasport” di Radio Bruno è intervenuto il giornalista Filippo Grassia sulle difficoltà della Fiorentina in questo inizio di stagione.

Ecco le sue parole:

Sulla rosa:

“A centrocampo mancano uomini, non vedo i sostituti di Cataldi e Adli. C’è stata una sopravvalutazione di alcuni elementi della rosa. I giocatori stanno dando il 40% del loro potenziale, alla fine in campo ci vanno loro”.

Su Vanoli:

“Mi aspetto che migliori le prestazioni dei singoli e della fase difensiva. Son stati presi troppi gol, serve più impermeabilità. Forse serve cambiare anche modulo, perché con questo gli avversari ci colpiscono sulle corsie laterali dove facciamo fatica: Spero che Kean torni presto a segnare, accanto a lui vedo bene un’altra punta contro la Juventus. Giocherei con il 4-3-3, almeno tieni. bada anche gli esterni della Juve”