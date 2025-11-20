20 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 21:32

Grassia: “Non vedo i sostituti di Cataldi e Adli, Vanoli migliorerà le prestazioni dei singoli e della difesa”

Grassia: “Non vedo i sostituti di Cataldi e Adli, Vanoli migliorerà le prestazioni dei singoli e della difesa”

20 Novembre · 21:32

L'opinione del giornalista Filippo Grassia sul valore della rosa della Fiorentina e sull'operato di Paolo Vanoli

Durante “Il Pentasport” di Radio Bruno è intervenuto il giornalista Filippo Grassia sulle difficoltà della Fiorentina in questo inizio di stagione.
Ecco le sue parole:

Sulla rosa:
“A centrocampo mancano uomini, non vedo i sostituti di Cataldi e Adli. C’è stata una sopravvalutazione di alcuni elementi della rosa. I giocatori stanno dando il 40% del loro potenziale, alla fine in campo ci vanno loro”.

Su Vanoli:
“Mi aspetto che migliori le prestazioni dei singoli e della fase difensiva. Son stati presi troppi gol, serve più impermeabilità. Forse serve cambiare anche modulo, perché con questo gli avversari ci colpiscono sulle corsie laterali dove facciamo fatica: Spero che Kean torni presto a segnare, accanto a lui vedo bene un’altra punta contro la Juventus. Giocherei con il 4-3-3, almeno tieni. bada anche gli esterni della Juve”

