Gazzetta: “Kean può essere venduto per 40 milioni. Torna il Paris? Fiorentina infastidita dell’extra campo”

Se il Paris tornerà alla carica la Fiorentina e il giocatore ci penserebbero seriamente

Difficile che qualcuno si presenti alla Fiorentina per Kean con i 62 milioni della clausola, ma se arrivasse un'offerta intorno ai 40 la Viola potrebbe essere disponibile a trattare. Gli ultimi fatti di cronaca che hanno coinvolto il giocatore non hanno lasciato indifferente la dirigenza viola, che avrebbe fatto volentieri a meno di questioni estranee al campo in un momento in cui tutte le energie e i pensieri devono essere concentrati solo ed esclusivamente sul raggiungimento della salvezza. Il Paris Fc potrebbe rifarsi sotto e stavolta sia il giocatore sia il club ci penserebbero seriamente. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.