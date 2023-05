Grassia: “Fase difensiva il neo della Fiorentina, nessun miglioramento. Igor e Quarta troppe amnesie”

Filippo Grassia ha parlato ai microfoni di Radio Bruno per fare il punto sulla stagione della Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

“Finale di Conference League? Partita dal doppio valore perchè permette di vincere un trofeo dopo tantissimi anni ed il valore aggiunto sarebbe la qualificazione in Europa League. Sarebbe una scossa nell’ambiente. Mancava pochissimo ad arrivare a quell’ottavo posto perchè penso che la Juve nonostante il patteggiamento venga esclusa dalle coppe.

Punti persi in campionato? In campionato la stagione è deludente perchè ha inanellato una serie di insuccessi e passi falsi. Il discorso è che la Fiorentina tolto il ritorno contro il Basilea ha subito la maggior parte dei gol in contropiede con degli errori dovuti all’impianto difensivo. Non dimentichiamo anche le due partite pareggiate e si è rischiato di subire la sconfitta: è il neo della stagione perchè non ho visto miglioramenti nella fase difensiva. A mio parere ci vuole poco per far sì che la Fioentina sia più solida sul campo, un po’ più di accortezza. Il ritorno con il Basilea è la partita da prendere come esempio. Una cosa poi è avere Milenkovic ed un’altra è non averla. C ‘è da fare un discorso con giocatori come Igor e Quarta che nella stagione hanno avuto delle amnesie. La necessità è anche prendere un centrale di difesa da affiancare a Milenkovic.

West Ham? Sono buoni sotto il profilo dell’individualità ma è una squadra che ha subito tante sconfitte con un anadamento analogo alla Fiorentina nel corso della stagione.”

