Sentite Grassia: “Contro l’Atalanta me la giocherei con centrocampista in più ed un Belotti in meno”

Filippo Grassia ha parlato ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina ed in particolare del match decisivo di stasera che decreterà la seconda finalista di Coppa Italia. Queste le sue dichiarazioni:

“La Fiorentina stasera si trova di fronte una squadra che è in grado di fare partite importanti e mette in difficoltà con inserimenti di difensori e centrocampisti. Io me la giocherei con un centrocampista in più ed un Belotti in meno, credo serva un pizzico di forza in più in mezzo al campo.

Sorpreso dal cammino dell’Atalanta in Europa? Si perchè l’Atalanta è mancata di continuità e mi aspettavo qualcosa di più in campionato. Prima di domenica scorsa nelle precedenti 7 partite aveva vinto una sola volta. Speriamo che stasera non sia la migliore Atalanta, ma se li attacchi non dico sia facile ma è abbordabile. Se gli lasci il pallino del gioco sono dolori.

L’avventura europea di Fiorentina ed Atalanta? La Fiorentina ha due avversarie che sono alla sua portata in Conference League. Anche l’Aston Villa, come le altre squadre di Premier League, spende e spande ma poi si ritrovano una sola squadra inglese rimasta in Europa. Quindi c’è la possibilità di vincere la Conference. Per l’Atalanta il cammino è un po’ più complesso.”

