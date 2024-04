Flachi sicuro: “Chi passa ha grosse possibilità di vincere la coppa. Ho visto la Juve, è battibile”

Francesco Flachi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare del match di stasera tra Fiorentina ed Atalanta. Ecco le sue parole:

“La partita di stasera? La Fiorentina dovrà essere brava in certi momenti a gestire ma non penso sia una partita che finisca a 0-0 perchè sono due squadre che hanno il gol nel DNA. Non è facile ma penso che chi passa il turno di stasera ha grosse possibilità di vincere la coppa perchè la Juve è battibile, l’ho vista ieri.

Il modulo di stasera? Se dovesse giocare Jack a centrocampo si farebbe un po’ più di fatica quindi potrebbe tornare ad un 4-3-3 per avere un po’ più di quantità. Anche se con questo modulo con le fasce dell’Atalanta ti possono entrare dentro.”

