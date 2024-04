Sabatini dimentica l’Aston Villa: “Fiorentina squadra più forte della Conference. Gasperini ha già vinto”

Sandro Sabatini ha parlato a Radio Bruno nel giorno di Atalanta-Fiorentina, queste le parole del giornalista:

“Difficile dire chi stasera si gioca di più, per la Fiorentina vincere la Conference sarebbe più agevole che vincere la Coppa Italia, mentre per l’Atalanta vincere la Coppa Italia sarebbe più facile rispetto a vincere l’Europa League. La Fiorentina farebbe bene a tenersi stretta questa Coppa Italia. Gasperini non è paragonabile a Italiano, il percorso di Gasperini all’Atalanta è già una vittoria, si può perdere in finale per delle coincidenze e per dei momenti legati al destino, vedi Sinner o un ciclista che perde una gara all’ultimo centimetro quindi secondo me Gasperini ha già vinto per tutto quello che ha fatto, invece per Italiano sarebbe una medaglia molto più utile da mettere al petto. La Conference è alla portata della Fiorentina, è la squadra più forte della Conference, ha una grande opportunità, l’Atalanta invece ha già fatto una grande impresa.

Bonaventura è un giocatore fondamentale ma Beltran e Belotti giocano nelle stesse posizioni in campo. Nella stagione della Fiorentina vanno considerate tante cose, le richieste sul mercato di Italiano che non si sa quanto sono state esaudite, la morte di Barone incide e anche la notizia di Italiano che va via a fine stagione. Mourinho nel triplete disse molto tempo prima che sarebbe andato via, idem Tuchel che lo ha già comunicato, mentre il Pioli out ha disintegrato il gruppo squadra, io l’avrei tenuta nascosta alla squadra”

